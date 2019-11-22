Мантуров: доля выпускаемой предприятиями ОПК гражданской продукции превысила 20%

22.11.19 17:09

© РИА Новости. Илья Питалев

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Доля гражданской продукции, которую выпускают предприятия оборонно-промышленного комплекса, превысила 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в Мурманске в пятницу.

"Доля гражданской продукции в общей доле выпуска оборонных предприятий достигла почти 21%, это выше годовых показателей, которые изначально предполагались", - сказал министр, открывая заседание координационного совета по промышленности Минпромторга России, посвященное диверсификации ОПК и участию в этом субъектов РФ.

Мантуров напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина доля гражданской продукции к 2025 и 2030 годам должна достигнуть не менее 30% и 50% соответственно. По этой причине, считает министр, "дальше будет двигаться несколько сложнее".

"Это потребует проектирования новых конкурентоспособных видов продукции, освоения технологий и производства и, в конечном счете, выхода на новые ниши. Поэтому нам нужно уже сейчас максимально задействовать те компетенции в ОПК, которые мы нарастили за последние годы, и в полной мере использовать существующие возможности для масштабирования спроса на гражданскую продукцию оборонки", - сказал Мантуров, добавив, что речь идет и о внешнем, и о внутреннем рынках.