Трутнев надеется на сохранение практики проведения заседания президиума Госсовета на ВЭФ

22.11.19 17:17

© РИА Новости. Алексей Дружинин

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер российского правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечает важность для развития Дальнего Востока проведение Госсовета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Форум дает возможность обратить внимание президента РФ Владимира Владимировича Путина на те вопросы, которые надо на Дальнем Востоке решать. Это тоже для нас очень важно. Третий год подряд в рамках форума проводится заседание президиума Госсовета. Надеемся эту практику продолжить", - сказал Трутнев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ-2020.

По его словам, важно то, что Восточный экономический форум проводится не как отдельное мероприятие, а является одним из элементов общей системы по развитию Дальнего Востока.

"Форум является той площадкой, которая позволяет представить и обсудить механизмы развития Дальнего Востока, понять, что нужно совершенствовать, на какие аспекты обратить внимание. Это площадка для встреч с крупными российскими и зарубежными инвесторами", - отметил полпред.

Он уточнил, что с момента проведения первого ВЭФ принято 45 законодательных актов по развитию Дальнего Востока, сформировано 20 территорий опережающего развития, "свободный порт" действует на территориях пяти регионов. С помощью преференциальных режимов реализуется более двух тысяч инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций по этим проектам составляет 4 трлн рублей. Уже проинвестировано 733 млрд рублей, построено более 250 предприятий. Более 70 тысяч человек получили землю в рамках программы "Дальневосточный гектар" - люди строят дома, ведут бизнес, создают фермерские хозяйства.

В 2020 году VI Восточный экономический форум состоится 2-5 сентября.