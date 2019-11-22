Замглавы Росалкоголя обвиняется в злоупотреблении полномочиями

22.11.19 17:38

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет предъявил обвинение в трех эпизодах преступной деятельности заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной.

"Голосной предъявлено обвинение в трех эпизодах преступной деятельности, а именно по ч. 3 ст. 35 - ч. 3 ст. 285 УК РФ. Инкриминируемые ей деяния были совершены в составе организованной группы", - заявила следователь на заседании Пресненского суда Москвы в пятницу, где рассматривается вопрос об аресте Голосной.

Она пояснила, что "по мнению следствия, преступная деятельность Голосной выразилась в даче указаний не непроведение необходимых, согласно регламентам, мероприятий".

По словам следователя, обвиняемыми по делу также проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

Прокуратура со своей стороны попросила суд продлить срок задержания заместителя руководителя Росоалкогольрегулирования Ирины Голосной на 72 часа, передал корреспондент "Интерфакса" из Пресненского суда Москвы.

"Прокуратура просит суд продлить срок задержания Голосной на 72 часа для того, чтобы следствие могло представить дополнительные материалы в обоснование своего ходатайства (об аресте Голосной - ИФ)", - заявил прокурор на заседании суда в пятницу.

На вопрос судьи, имеет ли прокуратура позицию по заявленному следствием ходатайству в отношении Голосной, представитель надзора ответил отрицательно.

Голосной предъявлено обвинение в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями в составе организованной группы (ч. 3 ст. 35 - ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Адвокат Голосной, в свою очередь, отметил, что вмененный его подзащитной "ущерб выражается в неуплате налогов".

Обвиняемыми по делу также проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.