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22.11.19 17:48
Путин поставил задачу в течение 3 лет добиться увеличения доходов граждан
В ходе совещания по экономическим вопросам в пятницу глава государства напомнил, что 21 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов.
"Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным, и за счет этого добиться увеличения доходов граждан", - сказал в связи с этим президент.
Глава государства предложил участникам совещания "сверить часы" по экономическим вопросам и выразил надежду, что эта сверка часов приведет к большей координации различных министерств и ведомств.
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