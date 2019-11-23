Российско-японский медцентр планируется построить в Ростове-на-Дону

23.11.19 12:41

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

23 ноября. Interfax-Russia.ru – Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель совета директоров японской компании "Сискан" Юкитоси Ямамото подписали обменное письмо, выражающее заинтересованность в сотрудничестве в области медицины, в частности, в Ростове-на-Дону может появиться высокотехнологичный медицинский центр, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Наша основная задача – структурировать и реализовать проект, о котором мы ведем речь, о возможном строительстве здесь крупного, современного российско-японского центра. При строительстве этого центра мы хотим предложить инкорпорировать в него тот японский, самый современный опыт, который нами накоплен, и который может быть здесь востребован", - цитирует пресс-служба слова Юкитоси Ямамото.

Компания "Сискан" специализируется на строительстве и организации работы медицинских центров за рубежом, руководство компании в ходе визита осмотрело несколько земельных участков, на которых может быть построен медицинский центр.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что регион активно развивает российско-японское сотрудничество на региональном уровне и заинтересован в привлечении эффективных инвесторов.

"Мы со своей стороны готовы создать определенные условия для того, чтобы такой проект, когда мы договоримся об этом окончательно, был реализован в максимально короткие сроки и, надеюсь, с высочайшим качеством", - подчеркнул Голубев.

Помимо этого, на ближайшее время региональные власти запланировали ряд совместных мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества между регионом и Японией.

В частности, в настоящее время идет работа над проектом соглашения о сотрудничестве с японской префектурой Окинава, которое планируется подписать в первой половине 2020 года. Также в следующем году в Ростовскую область запланирован визит японской бизнес-миссии, а также планируется ответный визит ростовской делегации.

В 2020 году пройдут Дни Ростовской области в Японии. Это событие объединит крупную бизнес-миссию предпринимателей и культурную программу и будет направлено на развитие торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, а также культурных и академических обменов.

Кроме того, Ростовская область подготовила ряд инициатив по разработке долгосрочной программы направления взаимных бизнес-миссий, культурных и туристических обменов, которые будут представлены на заседании совета губернаторов России и Японии в 2020 году.