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23.11.19 14:03

Медведев вручил партбилеты ЕР ряду губернаторов и бизнесменов

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Ряд губернаторов и представителей крупного российского бизнеса вступили в партию "Единая Россия".

Партийные билеты на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии им вручил председатель "Единой России", глава правительства Дмитрий Медведев. Он напомнил, что "это древняя, уходящая еще в советские времена традиции".

Открывая заседание, Медведев напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки "Единой России" на региональных выборах в этом и предыдущие годы, приняли решение "работать и дальше внутри партии".

Медведев, в частности, вручил партбилеты главе Крыма Сергею Аксенову, губернатору Брянской области Александру Богомазу, президенту "Ростелекома" Михаилу Осеевскому, врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву, губернатору Мурманской области Андрею Чибису, заместителю гендиректора ОАО РЖД Александру Шаханову.

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