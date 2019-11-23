Путин: ЕР должна объединить общество вокруг стратегии движения страны вперед

23.11.19 14:53

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" задачу по общественной консолидации вокруг долгосрочной стратегии движения страны вперед.

"Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, что уже достигнуто", - сказал Путин в субботу, выступая на пленарном заседании XIX съезда "Единой России".

"Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперед. Это важнейшая задача, весь смысл работы партии", - заявил Путин.

Президент России попросил членов партии "Единая Россия" "сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни, и, что очень важно - сами участвовали в этой совместной работе, видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека".

"Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящий выборных кампаний всех уровней - от муниципального до Государственной думы", - заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что "Единая Россия" является крупнейшей, ведущей политической партией страны, и "этот статус она приобрела, поскольку всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины".

Путин сказал, что "на сложнейших поворотах нашей истории "Единая Россия" не боялась ответственности, брала ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности, не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны, для ее безопасности, для стабильности, для жизни людей, причем на длительную перспективу".

Глава государства призвал членов партии "Единая Россия" не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на "прямой линии", а решать их самостоятельно.

"Прошу вас, будьте партией лидеров во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной "прямой линии", которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать этим вопросы, добиваться справедливости", - сказал Путин на XIX съезде партии "Единая Россия".

Он отметил, что именно члены партии должны первыми видеть проблемы в регионах.

"На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решения", - подчеркнул президент.

При этом Путин подчеркнул, что "Единая Россия" вовсе не обязана автоматически соглашаться с любыми действиями чиновников, как бы высокопоставленны они ни были.

"Мы часто упоминаем о том, что "Единая Россия" - это правящая партия. Да, отчасти так на самом деле и есть. Но это совсем не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти, с любым уровнем исполнительной власти. Партия - это мощная общенациональная общественно-политическая организация и сила. И совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчеркивает свою близость к ней", - сказал Путин, выступая в субботу на съезде единороссов.

Президент, говоря о правящем характере "Единой России", подчеркнул: "Лидер - тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других". "Статус правящей партии не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России", - сказал президент.

В то же время Путин заявил, что у представителей партии и ее сторонников "нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность".

По мнению главы государства, пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к "Единой России", легко могут предать.

"Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно и, в том числе, в нашей новейшей истории", - сказал Путин, выступая на XIX съезде "Единой России" в субботу.

"Репутацию, облик партии определяют люди, у которых, чрезвычайно важно то, что я сейчас скажу, есть своя внутренняя позиция. Вот это основа деятельности любой политической силы", - отметил он.

Президент подчеркнул, что у таких людей есть свои внутренние нравственные ориентиры. "И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры, принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации", - сказал глава государства.

Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в сою очередь предупредил о том, что партия ужесточает контроль за соблюдением этических норм ее членами, пригрозил исключением из партии за недостойное поведение.

"Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя отдельные члены партии. Реакция на нарушение этических норм будет жесткой, вплоть до исключения из партии", - сказал Медведев, выступая на съезде "Единой России".

Он напомнил, что люди могут обратиться за помощью в Правозащитный центр "Единой России", который сейчас создается, а связаться с ним будет можно через ближайшую общественную приемную партии в каждом регионе.

"Если человек столкнулся с действиями тех членов "Единой России", которые ведут себя недостойно, столкнулся с несправедливостью или неуважением со стороны отдельных представителей партии, он может обратиться в комиссию по этике, которая начала работу в этом году. В том числе удаленно. На нашем сайте есть вкладка, через которую можно сразу отправить сове обращение в комиссию по этике", - напомнил Медведев.

Премьер подчеркнул, что за последние месяцы в комиссию поступило более 150 таких обращений. "Ни одно из них не должно остаться без внимания", - сказал он.