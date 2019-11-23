|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.11.19 14:50
Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсационные выплаты пострадавшим гражданам
"Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ", - сказал Медведев на съезде партии Единая Россия в субботу.
Он отметил, что в текущем году активно шла работа над вопросом по освобождению от НДФЛ доходов тех, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. "Мы заканчиваем подготовку законопроекта, который позволит обманутым "дольщикам" не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии Фонда защиты прав граждан", - сказал Медведев.
Он отметил, что нужно эту работу расширить - "исключить ситуацию, когда государство оказывает помощь пострадавшим, но при этом забирает обратно 13% налога, это странная практика, которая сформировалась за определенный период".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket