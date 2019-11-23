Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсационные выплаты пострадавшим гражданам

23.11.19 14:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил все новые компенсационные выплаты для граждан освобождать от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

"Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ", - сказал Медведев на съезде партии Единая Россия в субботу.

Он отметил, что в текущем году активно шла работа над вопросом по освобождению от НДФЛ доходов тех, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. "Мы заканчиваем подготовку законопроекта, который позволит обманутым "дольщикам" не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии Фонда защиты прав граждан", - сказал Медведев.

Он отметил, что нужно эту работу расширить - "исключить ситуацию, когда государство оказывает помощь пострадавшим, но при этом забирает обратно 13% налога, это странная практика, которая сформировалась за определенный период".