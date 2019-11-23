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23.11.19 15:43

Онищенко: нужно объявить выговор Минздраву за нововведения медосмотра водителей

© РИА Новости. Александр Натрускин
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что идея поголовно тестировать водителей на злоупотребление алкоголем и потребление наркотиков - хорошая, но за ее техническое воплощение Минздрав РФ заслужил выговор.

"Это нужно сделать. Мы берем самую опасную когорту населения, люди за рулем, машина - объект повышенной опасности. А мы почему-то сразу говорим о том, что врачи плохие. Конечно, Минздраву тоже нужно объявить выговор - затеяли такую хорошую кампанию, но ее нужно соответствующим образом сопроводить (обеспечить надлежащее воплощение), а не бухнуть приказом и дать повод этим разговорам", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в субботу.

"Дело дошло до президента, а это рутинная работа, она должна идти своим путем. Это говорит о том, что мало придумать хорошую идею, написать приказ", - добавил он.

Онищенко считает, что сами по себе эти анализы нужны: "Пропустить всех через это надо. Это будет массовый скрин. Другое дело, что цена, которую называют, конечно, нереальная. Надо следить, чтобы не было злоупотреблений, спекуляций (по цене)".

22 ноября Минздрав перенес вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей на 1 июля следующего года.

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн ранее рассказал "Интерфаксу", что до предполагавшегося вступления в силу приказа тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические картины, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин) проводились по усмотрению врача-нарколога. А согласно приказу, эти тесты при получении прав должны были стать обязательными.

Результаты анализов должны были становиться известны в течение не более чем двух часов после их сдачи.

Ранее в соцсетях появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября (предполагавшаяся дата вступления в силу приказа) стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин назвал новый порядок медосмотра водителей и цену за его прохождение чушью.

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