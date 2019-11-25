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25.11.19 15:52

Правительство РФ утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020г

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
25 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, документ опубликован на сайте правительства в понедельник.

"Установлено, что с 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, не изменится", - отмечается в описании постановления.

По подсчетам газеты "Коммерсантъ", больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей - в среднем на 111%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (+46%), а машины с двигателем от 3,5 л - больше (+145%). В последнюю категорию, в основном, попадают внедорожники и премиальные седаны. Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 л) увеличивается почти на 112,4%. Машины этого сегмента широко производятся в РФ, и импорт здесь в целом неконкурентоспособен из-за барьеров, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов, на которого ссылается газета.

Повышение ставок - реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты, пояснили "Коммерсанту" в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Источник газеты отметил, что минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, запаса нет, и из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее обещал, что даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5-2%. Повышение утильсбора может стать причиной повышенного роста спроса на машины в конце текущего года, отмечает "Коммерсантъ".

Утилизационный сбор был введен в 2012 году и стал для рынка компенсацией снижения пошлин на ввоз в РФ автомобилей после вступления в ВТО. Изначально сбор платили импортеры, но в 2014 году сбор распространили и на локализованных производителей, введя для них компенсирующие промышленные субсидии.

Индексация утильсбора проводилась дважды. С начала 2016 года ставка сбора на новые автомобили была проиндексирована на 65%. Вторая индексация проводилась весной 2018 года: тогда в среднем сбор был повышен на 15%, а по некоторым позициям рост достиг 90%.

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