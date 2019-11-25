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25.11.19 09:38

Один рабочий госпитализирован после задымления на шахте в Коми

© РИА Новости. Александр Кряжев
25 ноября. Interfax-Russia.ru - Один рабочий госпитализирован после пожара на шахте "Яреганефть" в Коми, судьба двух горняков по-прежнему неизвестна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления МЧС.

"Один из рабочих госпитализирован, о судьбе двоих неизвестно", - сказал собеседник.

"Шахта не работает, она аварийная, ведутся работы по ликвидации последствий", - добавил он.

Собеседник подчеркнул, что задымление произошло на отметке минус 200 метров в уклонном блоке №1"3ДСевер". Дежурная смена шахты составляла 45 человек, из которых 42 самостоятельно вышли из опасной зоны.

Сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 нефтешахтного управления "Яреганефть" в Ухте поступило вечером в воскресенье. На момент происшествия в шахте находились 45 человек. К 3:45 мск пожар в горной выработке был локализован на площади 2000 кв. метров.

МЧС сообщало, что из троих пропавших после начала задымления один был обнаружен и поднят на поверхность.

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