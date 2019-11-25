Школу эвенкийского языка откроют в Забайкалье на президентский грант

25.11.19 09:49

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Около 500 тыс. рублей средств президентского гранта НКО "Открытое Забайкалье" направит на создание "Школы эвенкийского языка" в крае, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель проекта Лариса Титарева.

"Было несколько научных экспедиций в районы края, где живут эвенки. Оказалось, что все они не говорят на своем исконном языке. Но желание учить родной язык есть. На средства президентского гранта мы намерены создать в крае "Школу эвенкийского языка", - сказала Титарева.

Всего в Забайкальском крае проживает 1238 эвенков. Если в соседней Бурятии эвенки используют родной язык в качестве бытового, то в Забайкалье представители коренного народа не говорят на нем вообще, общаются на русском.

"В крае есть преподаватели эвенкийского языка - выпускники РГПУ им. А.Герцена. Преподавание идет в школе одного из сел края, но там его изучают всего 19 человек. Есть еще воскресная школа, где слушателями являются 32 человека. Однако стремление изучать родной язык есть", - отметила Титарева.

Так в селе Тунгокочен Забайкальского края эвенкийский язык хотели бы изучать 15 детей и 27 взрослых, в Чите - 18 взрослых и 26 подростков и студентов. Для преподавания в школе такого количества недостаточно, а вот для создания социального проекта вполне, отметила собеседник агентства.

Планируется, что в рамках проекта пройдет 26 занятий, на которых эвенки Забайкалья узнают основы разговорной речи эвенкийского языка.

Как сообщалось, 2019 год объявлен Годом языков коренных малых народов России (КМНС). По итогам встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, президент страны дал поручение Министерству просвещения и науки, а также Федеральному агентству по делам национальностей оказать содействие в сохранении и развитии языка и литературы КМНС.