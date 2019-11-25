ФАС предлагает ввести льготный ж/д тариф для пригородных перевозок в Крыму

25.11.19 09:52

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает со следующего года ввести льготный инфраструктурный железнодорожный тариф для пригородных перевозок в Крыму, говорится в проекте приказа ведомства на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проектом приказа предусматривается распространение на ФГУП "Крымские железная дорога" льготного исключительного тарифа в виде коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при перевозке пассажиров в пригородном сообщении", - отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

ФАС рассчитывает, что приказ вступит в силу с 1 января 2020 года. Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

"Крымская желдорога" основана после присоединения Крыма к России в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове. Предприятие в декабре 2015 года передано в собственность РФ в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), в январе 2016 года преобразовано во ФГУП "Крымская железная дорога". Протяженность желдороги на полуострове составляет более 1,3 тыс. км.

В третьей декаде декабря 2019 года откроется ж/д сообщение Крыма с материковой частью России через Крымский мост. Пассажирские поезда пойдут из Санкт-Петербурга и Москвы, в будущем планируется расширить географию поездок. Перевозками займется компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва).

Грузовые поезда пойдут на полуостров через мост в июне 2020 года.