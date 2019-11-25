Полтора десятка из 26 долгостроев сдадут в Приморье до 2021 года

25.11.19 10:04

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Большая часть недостроенных объектов Приморского края - 15 домов - будут сданы в эксплуатацию до 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе "Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края".

"Сегодня ведется строительство уже 15 проблемных объектов из 26. По плану последний из этих домов будет сдан в эксплуатацию в январе 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

До конца 2019 года в будут готовы к заселению пять домов, жилье обретут более 300 семей. На 2020 год запланирована сдача еще девяти домов, квартиры в которых получат 1,5 тыс. семей.

"У каждого дома разная степень завершенности, соответственно разный срок выполнения строительно-монтажных работ. После того, как стройка завершена, в течение 2-3 месяцев дома вводятся в эксплуатацию", - отметила председатель Совета фонда поддержки обманутых дольщиков Ольга Сун-жаю.

Всего в Приморье зарегистрировано 2682 семьи обманутых дольщиков.

Как сообщалось, после встречи с общественниками Дальнего Востока во время пятого Восточного экономического форума президент страны дал поручение правительству РФ дополнительно рассмотреть вопрос о завершении строительства проблемных многоквартирных домов, которые возводятся с привлечением средств граждан.