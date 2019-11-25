Минюст просит Верховный суд приостановить деятельность "Гражданской инициативы"

25.11.19 10:30

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Верховный суд России в середине января решит вопрос о приостановке деятельности Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива", председателем которой является оппозиционер Дмитрий Гудков.

"В суд поступил административный иск Минюста России о приостановлении деятельности партии. Судебное заседание назначено на 14 января в 10:00 мск", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Верховном суде РФ.

Представитель суда не уточнил претензии Минюста.

Согласно закону "О политических партиях" деятельность партии может быть приостановлена решением Верховного Суда РФ на срок до шести месяцев.

Вместе с тем, в самой партии "Интерфаксу" пояснили, что претензии Минюста к уставу "Гражданской инициативы" связаны с тем, что полномочия основателя партии Андрея Нечаева истекли в 2018 году, а полномочия Гудкова, по мнению Минюста, в силу не вступили, так как изменения "принимают только пакетом".

В партии считают действия Минюста политически мотивированными.

"Гражданскую инициативу" основал Андрей Нечаев в 2013 году. В 2018 году она выдвигала Ксению Собчак в президенты. В июне того же года партия провела съезд, на котором приняла решение о своем переименовании в Партию перемен, а Дмитрия Гудкова избрала председателем. Однако Минюст эти поправки не принял. Партия проводила съезд трижды, однако так и не смогла узаконить изменения.