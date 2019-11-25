Сенатор Приятнов утратил полномочия из-за судимости

25.11.19 10:30

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации досрочно прекратил полномочия так и не поработавшего сенатором от Хабаровского края Дмитрия Приятнова.

Решение принято на заседании палаты в понедельник.

Приятнов, избранный депутатами Законодательной думы Хабаровского края своим представителем в Совете Федерации, 31 октября написал заявление о сложении полномочий из-за обнародованных избиркомом данных о его погашенной судимости.

Он победил на выборах в думу 8 сентября по партийным спискам от ЛДПР. На заседании 23 октября его кандидатуру в качестве представителя краевого парламента в Совете Федерации поддержали 32 депутата, двое высказались против.

За неделю до голосования по кандидатуре сенатора на сайте избирательной комиссии края появились данные о том, что Приятнов имеет погашенную судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей в целях его использования).

В свою очередь, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на совещании в среду сообщил, что в отношении председателя избиркома Хабаровского края Геннадия Накушнова будет проведено расследование.

Сам Накушнов пояснил на совещании, что комиссия также проведет внутреннюю проверку, почему данные о погашенной судимости Приятнова появились на сайте избиркома уже после выборов в краевую думу, а не до дня голосования.

Как пояснил Накушнов агентству "Интерфакс - Дальний Восток", ошибка произошла из-за "человеческого фактора".