Гендиректор "Российского экологического оператора" Буцаев отправлен в отставку

25.11.19 10:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.

"Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" Буцаева Дениса Петровича", - говорится в распоряжении премьер-министра, опубликованном на сайте правительства РФ.

Буцаев был назначен руководителем "Российского экологического оператора" в феврале этого года. До этого он занимал должности министра инвестиций и инноваций, а затем и вице-премьера правительства Московской области.

Указ о создании "Российского экологического оператора" был подписан президентом России 14 января 2019 года. Мусорный оператор был создан для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование.

РЭО должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.

Кроме того, оператор организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставлять финансовые гарантии инвестпроектам, выпускать облигации и покупать акции и владеть долями в мусорных проектах.

Газета "Ведомости" сообщила в понедельник, что новым гендиректором экологического оператора может стать бывший глава Минстроя Михаил Мень.