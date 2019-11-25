Нетипичный для Приамурья дождь осложнил дорожную обстановку в 11 районах

25.11.19 11:05

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Резкий переход от плюсовых к минусовым температурам привел к обледенению тротуаров и дорог в 11 районах Амурской области, израсходовано почти 7,5 тонн противогололедного материала, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Перепады температуры воздуха в области и прошедший 23 ноября дождь привел к образованию гололедицы и снежного наката на дорогах и тротуарах в 11 районах области. За выходные на дороги области высыпано почти 7,5 тонн противогололедного материала. На расчистке региональных дорог задействовано порядка 80 единиц спецтехники и более 55 человек дорожных рабочих",- говорится в сообщении.

Проблему обстановки на дорогах в понедельник заинтересованные службы и министерства обсудили на внеочередном заседании КЧС. Глава Минтранса области Александр Зеленин отметил, что в районы с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой направлены кураторы от Амурупрдора, которые ежедневно ведут мониторинг ситуации.

"Низкие температуры воздуха в настоящее время не позволяют в полной мере "сработать" реагентам, образовавшаяся тонкая корка льда плохо поддается уборке ножами грейдеров. На сегодняшний день ограничено движение межмуниципальных автобусных маршрутов на автодорогах Благовещенск - Свободный и Благовещенск - Гомелевка", - приводятся в сообщении слова Зеленина.

Более сложная ситуация с ликвидацией последствий ноябрьского дождя отмечается в Благовещенске, где сосредоточено наибольшее число многоквартирных жилых домов. Активную помощь в очистке тротуаров оказали общественные организации, волонтеры и частные компании - более 100 человек. С 22 ноября на дороги Благовещенска специалисты высыпали более 3 тонн противогололедных материалов.

"На совещании был поднят вопрос по обеспечению управляющих компаний противогололедными материалами. За выходные дни организации исчерпали все свои запасы. Для полного устранения проблем с гололедом потребуется подсыпка песчано-гравийной смеси на протяжении недели", - отмечается в сообщении.

Специалисты управления ЖКХ установили, что 251 из 678 проверенных ими дворов не был очищен ото льда. В отношении бездействующих управляющих компаний материалы будут направляться в государственную жилищную инспекцию области.