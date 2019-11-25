Отправившийся в кругосветку фрегат "Паллада" пересек экватор

25.11.19 11:11

Фото пресс-службы Дальрыбвтуза

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Российский парусник "Паллада", участвующий в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды, пересек экватор, разделяющий южное и северное полушария планеты.

"25 ноября примерно в полдень, фрегат "Паллада" пересек экватор", - сообщила пресс-служба Дальрыбвтуза, курсанты которого проходят практику на фрегате.

Отмечается, что кругосветное плавание "Паллада" продолжается четвертую неделю, пройдено более 3,5 тысяч морских миль.

Парусник в свое третье кругосветное плавание вышел из Владивостока 1 ноября. Первым портом захода станет самоанский Апиа, который "Паллада", как планируется, посетит 6 декабря.

В общей сложности путешествие продлится 222 дня, из которых 195 "Паллада" проведет в открытом море. Планируется, что парусник вернется во Владивосток 9 июня 2020 года.

Как сообщалось, российские парусники "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн" в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды совершат дальние океанские походы и посетят более 40 портов различных стран на четырех континентах. Барки "Седов" и "Крузенштерн" выйдут из Калининграда 7 декабря.