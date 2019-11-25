Губернатор: томские вузы продолжают расширять географию иностранных студентов

25.11.19 12:31

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Количество стран, студенты из которых приезжают учиться в томские вузы, вновь выросло, сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин на совещании в понедельник.

"Три года подряд Томск входит в сотню лучших городов мира для студентов в рейтинге агентства QS. Но оценку "отлично" и городу, и университетам ставят не только эксперты, но и сами студенты. В этом году в томских университетах учится молодежь уже из 91 страны мира. Я напомню, что в прошлом году к нам приехали за знаниями студенты из 79 государств", - сказал Жвачкин.

Он напомнил, что в Томске на левом берегу реки Томь планируется построить крупнейший в России межуниверситетский многофункциональный студенческий кампус на 20 тыс. мест.

"В нем будут учебные и лабораторные аудитории, библиотеки и коворкинги, спортивные и социальные объекты. На участие в этом проекте уже претендуют ведущие международные архитектурные компании", - отметил глава региона.

Как сообщалось, в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Жвачкин, глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса на 20 тыс. мест в рамках нацпроекта "Образование". Наряду с общежитиями, в кампусе разместятся спортивные объекты и общественные пространства.

Строительство кампуса, который разместится на левом берегу реки Томь, потребует порядка 20 млрд руб.