Более 700 млн руб. направили в Приморье на поддержку МСП в рамках нацпроекта

25.11.19 11:33

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Малый и средний бизнес в Приморье в 2019 году получил более 700 млн рублей на свое развитие в рамках национального проекта.

"В регионе работают 87 тыс. предпринимателей - это треть бизнес-сообщества всего Дальнего Востока. В этом году в Приморье на их поддержку направлено более 700 млн рублей. Рабочие места на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСП) получили 270 тыс. человек, это 28% от занятых в крае. Субъекты МСП дают почти 40% валового регионального продукта", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в центре "Мой бизнес".

Одна из целей центра - в рамках выполнения задач по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" - помочь предпринимателям получить меры государственной поддержки.

Предприниматели Приморья могут рассчитывать на помощь в составлении бизнес-плана и регистрации юридического лица, в получении льготного займа под минимальные 6,5%. Кроме того, предоставляются гарантии по кредиту, оказывается поддержка в продвижении продукции на экспорт и модернизации производства.

Как сообщалось, комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса в Приморье, улучшению инвестиционного климата в регионе реализуется в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как один из инструментов развития предпринимательства 24 ноября в Приморье прошел форум "Мой бизнес", участие в котором приняли более 1 тыс. представителей МСП края. Владивосток стал 19 городом России, где прошел подобный форум. Одна из его целей - сформировать глобальное информационное деловое сообщество в регионе и во всей стране.

Главная цель нацпроекта - расшить доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию. В Приморье реализация нацпроекта подразделяется на региональные проекты. Это создание микрокредитной финансовой организации, предоставляющей льготные кредиты малому и среднему бизнесу. К 2024 году планируется выдать не менее 495 займов. Также к 2024 должно быть в 12 раз увеличено количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта. Планируется вовлечь в сферу сельского хозяйства дополнительно 26 новых организаций. Создать условия для регистрации самозанятых граждан и увеличить их число до 41 тысячи человек к 2024 году.