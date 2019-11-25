Трехлетний госбюджет одобрен Советом Федерации

25.11.19 11:38

© РИА Новости. Илья Питалев

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2020 году составят 20 трлн 379,4 млрд рублей (18,1% ВВП), в 2021 году - 21 трлн 246,5 млрд рублей (17,7% ВВП), в 2022 году - 22 трлн 58,3 млрд рублей (17,2% ВВП). В том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2020 году составит 7 трлн 472,2 млрд рублей (6,6% ВВП), в 2021 году - 7 трлн 679,4 млрд рублей (6,4% ВВП), в 2022 году - 7 трлн 730,6 млрд рублей (6% ВВП).

Расходы в 2020 году запланированы в объеме 19 трлн 503,3 млрд рублей (17,3% ВВП), в 2021 году - 20 трлн 634 млрд рублей (17,1% ВВП), в 2022 году - 21 трлн 763,3 млрд рублей (16,9% ВВП).

Профицит федерального бюджета в 2020 году составит 876,05 млрд рублей (0,8% ВВП), в 2021 году - 612,5 млрд рублей (0,5% ВВП), в 2022 году - 295 млрд рублей (0,2% ВВП).

Объем ВВП: в 2020 году - 112 трлн 863 млрд рублей (рост на 1,7%), в 2021 году - 120 трлн 364 млрд рублей (рост на 3,1%), в 2022 году - 128 трлн 508 млрд рублей (рост 3,2%).

Верхний предел государственного внутреннего долга: на 1 января 2021 года - 12 трлн 981, 3 млрд рублей, на 1 января 2022 года - 14 трлн 643,7 млрд рублей, на 1 января 2023 года - 16 трлн 619,3 млрд рублей.

Верхний предел государственного внешнего долга: на 1 января 2021 года - $64,4 млрд (56,4 млрд евро), на 1 января 2022 года - $67,6 млрд (57,8 млрд евро), на 1 января 2023 года - $68,9 млрд (57,4 млрд евро).

Уровень инфляции: в 2020 году - 3%, в 2021 году - 4%, в 2022 году - 4%.

Предельный объем фонда развития: на 2020 год - 585 млрд рублей, на 2021 год - 585 млрд рублей, на 2022 год - также 585 млрд рублей. Объем Фонда национального благосостояния (прогноз на начало года) в 2020 году составит 8 трлн 172 млрд рублей (7,2% ВВП), в 2021 году - 11 трлн 59,5 млрд рублей (9,2% ВВП), в 2021 году - 13 трлн 658 млрд рублей (10,6% ВВП).

Кроме того, сенаторы одобрили закон, который уточняет основные параметры бюджета на 2019 г. и перераспределяет средства по ряду направлений.

В этом законе оценка профицита федерального бюджета РФ на 2019 год понижена с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП: размер профицита снижается до 1 трлн 480,81 млрд рублей с 1 трлн 881 млрд рублей. Оценка объема ВВП также уменьшается - до 108,414 трлн рублей со 109,086 трлн рублей, таким образом, к ВВП профицит бюджета составит в текущем году 1,36%.

Доходы бюджета, как ожидает Минфин, составят 19 трлн 970,28 млрд рублей, весенними поправками было предусмотрено 20 трлн 175 млрд рублей, однако изначально в законе о бюджете доходы были установлены в размере 19 трлн 969 млрд рублей. Оценка расходов увеличена до 18 трлн 489,46 млрд рублей с 18 трлн 294 млрд рублей (первоначально расходы планировались на уровне 18 трлн 37 млрд рублей).