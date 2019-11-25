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25.11.19 11:59
Аэропорт Махачкалы планирует к июлю 2020г ввести новый терминал за 1 млрд рублей
Пропускная способность строящегося терминала - 190 пассажиров в час. Ожидается, что с его открытием пропускная способность аэропорта вырастет вдвое.
В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время строительство практически завершено.
"В здании сейчас идут внутренние работы. Завершение всех мероприятий запланировано к концу второго квартала 2020 года, после чего объект будет введен в эксплуатацию", - отмечается в пресс-релизе.
Строительство международного терминала началось в 2016 году. Его площадь -8 тыс. кв. метров.
В пресс-релизе также сообщается, что аэропорт Махачкалы в 2019 году планирует довести пассажиропоток до 1,5 млн человек. Как сообщалось ранее, в 2018 году аэропорт обслужил 1,29 млн пассажиров. Таким образом, рост может составить 16,3%. В январе-октябре пассажиропоток вырос на 22% - до 1,275 млн человек.
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