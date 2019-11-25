"Адмиралтейские верфи" спустят на воду вторую подлодку для ТОФ 26 декабря

25.11.19 12:11

© РИА Новости. Александр Гальперин

25 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Адмиралтейские верфи" 26 декабря текущего года спустит на воду вторую в серии дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота РФ, сообщил генеральный директор судозавода Александр Бузаков.

"Определена конкретная дата (спуска "Волхова" - ИФ) - 26 декабря. До 25 ноября 2020 года будет подписан акт приема-передачи", - сказал он журналистам в понедельник.

Говоря о закладках пятой и шестой лодок серии, Бузаков отметил, что они состоятся в 2020 году. "Обычно закладка приурочена к какой-то дате. Возможно, это будет день ВМФ, возможно, какая-то другая дата", - уточнил он, подчеркнув, что обе лодки будут закладываться одновременно.

В среднем, добавил генеральный директор, "Адмиралтейские верфи" способны построить одну лодку проекта 636.3 за 2,5 года.

Ранее в понедельник судозавод передал ВМФ РФ первую лодку серии - "Петропавловск-Камчатский".

Контракт на строительство шести подводных лодок для Тихоокеанского флота "Адмиралтейские верфи" подписали в сентябре 2016 года. Третья и четвёртая субмарины серии - "Магадан" и "Уфа", - были заложены в ноябре 2019 года. Резка металла для пятой лодки началась в октябре текущего года.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота серию из шести дизель-электрических подлодок с "Калибрами".

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на строительстве военных кораблей и судов, подводных лодок и надводного нефтеналивного флота.