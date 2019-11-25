Льдина с рыбаками дрейфует на реке в Ульяновской области

25.11.19 12:30

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Спасатели выехали в Мелекесский район Ульяновской области где от берега оторвалась льдина с несколькими десятками рыбаков.

На сайте ГУ МЧС по региону сообщается в понедельник, что информация о происшествии на реке Большой Черемшан поступила около 11:10 мск. На льдине, по предварительным данным, находится около 50 рыбаков.

"Льдина находится в 30 метрах от берега, не движется. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

На место выехали 32 человека и 12 единиц техники.

В пресс-службе регионального главка МЧС агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что об отрыве льдины с рыбаками спасателям сообщил очевидец.