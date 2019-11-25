Ростовские таможенники пресекли контрабанду 22 обезьян из Украины в Россию

25.11.19 12:35

Фото пресс-службы Южного таможенного управления

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Груз из 22 обезьян, перевозимых из Украины в Россию без сопроводительных и разрешительных документов, изъят сотрудниками Ростовской таможни, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

"Сотрудники Ростовской таможни остановили легковой автомобиль, двигавшийся через российско-украинскую границу вне пункта пропуска. В багажнике машины находились 22 обезьяны (предположительно, зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС) в пластиковых коробках для переноски домашних животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз перемещался с территории Украины в Россию без документов, обезьян передали в Краснодарский зоопарк, где изъятые животные находятся под ветеринарным надзором.