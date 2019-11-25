|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.11.19 12:43
Башкирия снизит расходы на проект "Восточный выезд" до 33,5 млрд рублей
"Между правительством республики, концессионером и финансирующей организацией - банком ВТБ, был проведен ряд переговоров, по итогам которых общая стоимость строительно-монтажных работ составила 33,554 млрд рублей, снижение на 1 млрд рублей. Будет применен механизм проектного финансирования путем увеличения доли ВЭБа до 40%. Срок привлечения внебюджетных средств сокращен до 10 лет (до 2029 года - ИФ)", - сказал он на оперативном совещании правительства региона в понедельник.
Он добавил также, что "оптимизированы инвестиционные и эксплуатационные затраты, перед концессионером закреплено обязательство за свой счет построить в полном объеме съезд с транспортной развязки в виде "полного клеверного листа" на пересечении трассы с автомобильной дорогой "Федоровка -Шакша".
Ожидается, что к декабрю текущего года власти Башкирии подпишут соглашение с Росавтодором о выделении бюджету региона 1,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов.
Кроме этого, в 2020 году республика рассчитывает получить из федерального бюджета еще 4 млрд рублей (первые 500 млн рублей - уже в начале следующего года, 1,5 млрд рублей - в августе, 2 млрд рублей - в ноябре-декабре 2020 года). Строительство должно возобновиться уже в ноябре 2019 года.
Глава Госкомитета напомнил, что строительство объекта было начато в 1992 году, с 2007 года было приостановлено, до настоящего времени "ведется работа по его содержанию". Проектом предусмотрено завершение строительства автодорожного тоннеля длиной 1,2 км, мостового перехода с 4 полосами движения через р.Белую с эстакадой в 2,7 км, автодороги протяженностью 10 км с развязкой на федеральную трассу М-5 "Урал". Срок строительства по концессионному соглашению - 4 года.
Генеральным подрядчиком выступает турецкая Limak Group, которая в июле прошлого года приобрела 49%-ную долю в капитале концессионера проекта - ООО "Башкирская концессионная компания" (создано для реализации этого концессионного проекта).
"(В настоящее время-ИФ) разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, дорожный тоннель в апреле прошлого года передан концессионеру, получено разрешение на строительство", - прокомментировал текущее состояние дел Мухаметьянов.
Он добавил, что республика в минувшем году потратила на проект (содержание тоннеля и проектирование работ) 964 млн рублей, концессионер - 222 млн рублей.
"Восточный выезд" - это крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект в республике, реализуемый на основе закона о концессионных соглашениях. Срок концессии - 25 лет.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket