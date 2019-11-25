Башкирия снизит расходы на проект "Восточный выезд" до 33,5 млрд рублей

25.11.19 12:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии, ООО "Башкирская концессионная компания" и ВТБ подписали дополнительное соглашение к подписанному в июне 2017 года концессионному договору по проекту строительства и эксплуатации нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 "Урал" ("Восточный выезд"), предусматривающее уменьшение нагрузки на республиканский бюджет, сообщил председатель республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

"Между правительством республики, концессионером и финансирующей организацией - банком ВТБ, был проведен ряд переговоров, по итогам которых общая стоимость строительно-монтажных работ составила 33,554 млрд рублей, снижение на 1 млрд рублей. Будет применен механизм проектного финансирования путем увеличения доли ВЭБа до 40%. Срок привлечения внебюджетных средств сокращен до 10 лет (до 2029 года - ИФ)", - сказал он на оперативном совещании правительства региона в понедельник.

Он добавил также, что "оптимизированы инвестиционные и эксплуатационные затраты, перед концессионером закреплено обязательство за свой счет построить в полном объеме съезд с транспортной развязки в виде "полного клеверного листа" на пересечении трассы с автомобильной дорогой "Федоровка -Шакша".

Ожидается, что к декабрю текущего года власти Башкирии подпишут соглашение с Росавтодором о выделении бюджету региона 1,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов.

Кроме этого, в 2020 году республика рассчитывает получить из федерального бюджета еще 4 млрд рублей (первые 500 млн рублей - уже в начале следующего года, 1,5 млрд рублей - в августе, 2 млрд рублей - в ноябре-декабре 2020 года). Строительство должно возобновиться уже в ноябре 2019 года.

Глава Госкомитета напомнил, что строительство объекта было начато в 1992 году, с 2007 года было приостановлено, до настоящего времени "ведется работа по его содержанию". Проектом предусмотрено завершение строительства автодорожного тоннеля длиной 1,2 км, мостового перехода с 4 полосами движения через р.Белую с эстакадой в 2,7 км, автодороги протяженностью 10 км с развязкой на федеральную трассу М-5 "Урал". Срок строительства по концессионному соглашению - 4 года.

Генеральным подрядчиком выступает турецкая Limak Group, которая в июле прошлого года приобрела 49%-ную долю в капитале концессионера проекта - ООО "Башкирская концессионная компания" (создано для реализации этого концессионного проекта).

"(В настоящее время-ИФ) разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, дорожный тоннель в апреле прошлого года передан концессионеру, получено разрешение на строительство", - прокомментировал текущее состояние дел Мухаметьянов.

Он добавил, что республика в минувшем году потратила на проект (содержание тоннеля и проектирование работ) 964 млн рублей, концессионер - 222 млн рублей.

"Восточный выезд" - это крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект в республике, реализуемый на основе закона о концессионных соглашениях. Срок концессии - 25 лет.