Подозреваемые в терроризме задержаны в Челябинской области и Москве

25.11.19 12:46

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Четверо подозреваемых в террористической деятельности задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Челябинской области и Москве, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

"В ходе мероприятий на Южном Урале и в Москве одновременно задержаны четверо мужчин, подозреваемых в содействии и участии в террористической организации", - говорится в сообщении.

Среди задержанных 24-летний житель Челябинска. В отношении молодого человека следственными органами ФСБ по Центральному военному округу возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По сведениям пресс-службы, челябинец является приверженцем радикальных религиозных течений.

"В ходе личного общения и через переписку в Интернете он склонял граждан к участию в террористической организации на территории Сирии", - отмечает пресс-служба.

При обыске по месту жительства у него обнаружены и изъяты патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенная законодательством литература. Боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

По решению суда он заключен под стражу.

В отношении трех других мужчин, задержанных в Челябинске и Москве, решается вопрос о принятии процессуальных решений.