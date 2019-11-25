Праздник в честь сибирского валенка пройдет в тюменском Ишиме

25.11.19 12:56

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 ноября. Interfax-Russia.ru - В Ишиме (Тюменская область) 7 декабря состоится праздник "Сибирский валенок", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник в оргкомитете мероприятия.

"В музее "Городская управа" в этот день подведут итоги конкурса "Сибирский валенок", - сказал представитель оргкомитета.

Так, по его словам, будут названы победители творческих состязаний, на которые мастера представили дизайнерские валенки, новогодние сувениры в виде валенок, а также вещи, свалянные из шерсти.

"Кроме того, жюри выберет самый оригинальный валенок в номинации "Пим дырявый". Участвующие в этой номинации мастера представить валенки подшитые, с заплатами, с калошами", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что гости праздника смогут посмотреть дефиле в валенках, поучаствовать в мастер-классах, где их научат мастерить пимы величиной со спичечный коробок.

"Всех желающих угостим чаем с блинами", - отметил собеседник.

По преданию именно Ишим является родиной сибирских валенок. Согласно легенде, у одного селянина была очень ленивая жена. Он просил ее связать ему шерстяные носки, но у нее всегда находились отговорки. Когда деваться ей было уже некуда, она нагрела воды и запарила в ней шерсть, чулком сделала и высушила. Чулки получились жесткие, в сапоги не влезали, тогда селянин стал носить их вместо обуви.