Костромской губернатор потребовал наказать виновных в отравлении учащихся кадетского корпуса

25.11.19 13:01

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Виновные в отравлении учащихся Костромского кадетского корпуса должны быть найдены и наказаны, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе совещания с представителями профильных ведомств.

"Выявите должностных лиц, которые не исполнили в полном объеме поставленные перед ними задачи по обеспечению санитарного благополучия и накажите. Возьмите это учреждение под жесточайший контроль с точки зрения соблюдения всех требований по санитарно-эпидемиологическому режиму", - приводит слова Ситникова пресс-служба администрации региона в понедельник.

Как отметил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Кокоулин, в настоящее время рассматриваются две возможные причины отравления - это норовирусная инфекция и пищевая токсикоинфекция.

Утром 21 ноября 25 кадетов почувствовали себя плохо. У 14 из них проявились признаки отравления. Они были сняты с занятий и отправлены на амбулаторное лечение. Занятия в учреждении были прекращены, они возобновились в понедельник, 25 ноября.

В минувшие выходные были проведены все необходимые мероприятия, в том числе, полная дезинфекция.

После инцидента СУ СКР по региону начало проверку по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".