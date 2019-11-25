Еще одно уголовное дело возбуждено против экс-главы Минстроя Ставрополья

25.11.19 13:04

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о взяточничестве возбуждено против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого, который ранее был арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2017 году Когарлыцкий, замещавший на тот момент должность первого заместителя министра строительства и архитектуры края, в целях получения вознаграждения, способствовал назначению знакомого руководителя коммерческих организаций на должность председателя общественного совета при Минстрое края. В 2018 году, уже будучи министром, Когарлыцкий заставил руководителей государственного и муниципального учреждений края заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, возглавляемой тем самым знакомым.

"За это в апреле текущего года чиновник получил от своего знакомого, в интересах которого он действовал, взятку в виде автомобиля марки "Porsche Cayenne S" стоимостью 7 млн 850 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В этой связи в отношении Когарлыцкого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщалось, Когарлыцкий в начале ноября был арестован до 6 января 2020 года в рамках возбужденного против него уголовного дела по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм, которая по госконтракту занимается строительством легкоатлетического манежа. В частности, были оплачены невыполненные работы: монтаж вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола. Кроме того, следствие утверждает, что стоимость материалов была значительно завышена. В СК также подсчитали причиненный государству ущерб. Он составил более 14 млн рублей.

После того, как Когарлыцкого арестовали, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил его с формулировкой "за утрату доверия".