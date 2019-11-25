Многодетные матери в Тульской области получили знак "Материнская слава"

25.11.19 13:09

Фото с сайта правительства Тульской области

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Почетные знаки "Материнская слава" вручены жительницам Тульской области, воспитавшим пять и более детей, в том числе в приемных семьях, сообщила пресс-служба областного правительства.

Всего региональной награды удостоены 10 женщин. Награждение прошло в Тульском кремле в рамках празднования Дня матери.

Знак "Материнская слава" - высшая степень признания регионом заслуг в воспитании детей и укреплении института семьи. Он учрежден региональным законом в 2007 году. За это время награды удостоены более 550 многодетных и приемных матерей. Награжденным почетным знаком установлены меры социальной поддержки.

Всего в Тульской области более 12 тысяч многодетных семей.