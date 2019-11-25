Более миллиона "квадратов" жилья могут построить вдоль ЦКАД

25.11.19 13:33

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 ноября. Interfax-Russia.ru - В новой Москве вдоль Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) может быть построено около 1 млн кв.м жилья и 5 млн кв.м производственных и логистических объектов, заявил журналистам в понедельник глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Работы по ЦКАДу идут полным ходом, в 2021 году московский участок ЦКАДа "поедет". Это приведет к активному развитию территорий, расположенных вдоль автомагистрали", - отметил Жидкин.

По его словам, на землях вдоль ЦКАД в новой Москве можно будет построить около 5 млн кв.м зданий производственного, делового и логистического назначения, а также около 1 млн кв.м жилья.

"В основном это будет жилье средне- и малоэтажное. На сегодня далеко не по всем участкам вдоль ЦКАДа есть собственники или готовые проекты. Сейчас многие инвесторы готовят финансовую модель будущих проектов и предложения", - отметил Жидкин.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Четырехполосная трасса протяженностью 530 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам ("Малая" и "Большая" бетонка) и должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта.