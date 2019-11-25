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25.11.19 14:41
Все отравившиеся газом в Нижегородской области отпущены из больницы домой
"Все пострадавшие от отравления в Вадской школе отпущены домой. Угрозы жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в настоящее время в райцентре Вад проходит заседание штаба по ЧС под председательством заместителя главы региона Дмитрия Краснова. "Выясняются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь прокуратура области сообщает о проведении проверки по факту отравления школьников.
Пресс-служба губернатора Нижегородской области в понедельник днем сообщала, что число пострадавших от отравления газом в Нижегородской области увеличилось до 44 человек.
"25 ноября в Вадскую ЦРБ доставлено 44 человека (43 ребенка и один взрослый) из Вадской средней общеобразовательной школы, предположительно, с отравлением бытовым газом", - говорится в сообщении.
Ранее информированный источник заявил "Интерфаксу" о 32 пострадавших.
"Из-за несанкционированного выброса примеси к газу на газораспределительной станции вблизи Вадской районной школы (Нижегородская область) пострадали дети и учителя. Всего в больницу доставлено 32 человека, большинство из них - 29 человек -школьники", - сказал источник.
Треть пострадавших находится в состоянии средней тяжести.
"Состояние остальных оценивается как легкой тяжести, проводится осмотр", - сказал источник.
В Единой диспетчерской службе Вадского района Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили информацию о происшествии.
"Около 11:00 мск поступила информация о происшествии на газораспределительной станции, школа находится в 2 км. Дети стали жаловаться на запах газа. Поступили в больницу один взрослый и около 30 детей", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь глава администрации Вадского района Иван Ураев сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что здоровью пострадавших от выброса газа детей из Вадской средней школы Нижегородской области ничего не угрожает.
"Их 30 (пострадавших - ИФ) человек, всех смотрели медики. Их здоровью ничего не угрожает. Их отпускают потихоньку (из больницы - ИФ) ", - сказал он.
Ураев пояснил, что "оператор ГРС продувал фильтры и дал газу больше, чем положено".
"Ветер был в сторону школы, сегодня тепло, форточки были открыты, и все, кто сидел по направлению ветра, почувствовали себя плохо", - сказал он.
По словам Ураева, серьезно пострадавших нет. "Дети почувствовали тошноту, слабость. Кому-то понадобился нашатырь", - уточнил он.
Глава райадминистрации сообщил, что информации о других пострадавших пока не поступало.
"Облако выброса прошло по оврагу к школе, которая находится в низине", - уточнил он.
Между тем местные СМИ со ссылкой на учеников школы сообщают, что на территории учебного заведения "проводились газосварочные работы, но что-то пошло не так".
По данным СКР РФ по Нижегородской области, предварительно, причиной отравления школьников мог стать выброс примеси для определения запаха газа на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад.
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