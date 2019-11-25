Метро в Гольяново построят к 2023 году

25.11.19 13:50

© РИА Новости. Максим Блинов

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Арбатско-Покровская линия метро будет продлена до района Гольяново к 2023 году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в понедельник.

"По Гольянову решение принято: к 2023 году метро будет. Трассировка продления ветки и место конечной станции утверждены, деньги выделены", - сказал Хуснуллин в интервью "Российской газете".

По его словам, на "синей" линии метро предстоит построить всего один перегон длиной 2,4 км. "Новая станция "Гольяново" сможет разгрузить Щелковское шоссе и станцию "Щелковская", а также обеспечить быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново", - пояснил заместитель мэра.

Ранее главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн сообщал, что необходимость метро в Гольяново объясняется и развернувшейся здесь программой реновации. "Район Гольяново является активным участником программы реновации, так что потребность в метро здесь в ближайшие годы вырастет", - сказал Крестмейн.

Хуснуллин также сообщил, что работы по возведению Бирюлевской линии метро, в случае одобрения проекта, можно будет завершить до конца 2025 года.

"В 2021 году сможем начать работы и где-то в 2024-2025 годах закончить. Однако до начала работ наши предложения по этой линии рассмотрит мэр, затем градостроительно-земельная комиссия (ГКЗ), потом пройдут публичные слушания и ее включат строительство в Адресную инвестиционную программу", - отметил Хуснуллин.

По его словам, только после этого станет понятна технология стройки, и можно будет говорить о сроках.

"В прошлую субботу я лично прошел пешком весь маршрут: от ЗИЛа ветка должна пройти под "Технопарком" на другую сторону Андроповского проспекта, к детскому парку "Остров мечты". Затем под Москвой-рекой уйдет к "Кленовому бульвару" и соединится с Большой кольцевой линией (БКЛ). Далее - к Курьянову до Царицына и уже потом выйдет на само Бирюлево", - рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что на 20-километровой ветке планируется построить девять станций.