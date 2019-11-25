Операцию по спасению двух лебедей с замерзшего озера проводят в Карелии

25.11.19 14:01

© РИА Новости. Владимир Вяткин

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Охотничьи инспекторы попытаются спасти двух лебедей, один из которых ранен, на озере в Суоярвском районе Карелии, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды республики в понедельник.

По информации жительницы села Вешкелица Надежды Муравко, птицы не улетают с замерзшего озера, при этом они громко кричат.

Как рассказал начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Минприроды Карелии Илья Кузнецов, в понедельник на место выехали государственные охотничьи инспекторы.

"Попробуем поймать на лодке и спасти раненого лебедя. Практика показывает, что второй лебедь улетит самостоятельно. В этом нам помогают суоярвские охотники и неравнодушные жители Вешкелицы", - сказал он.