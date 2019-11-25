Скворцова подтвердила переход Бокерии на позицию президента Центра им. Бакулева

25.11.19 14:06

© РИА Новости. Валерий Мельников

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия стал президентом центра, покинув при этом пост директора в связи с достижением предельного возраста, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Лео Антонович Бокерия, наш выдающийся кардиохирург, не увольняется, а переходит с позиции директор центра на позицию президент центра", - сказала Скворцова журналистам в понедельник.

Она добавила, что в соответствии с законодательством после 70 лет в медорганизациях "есть возможность занимать знаковые почётные должности, продолжать лечебную, образовательную, административную работу, воспитывать поколения новых врачей, участвовать в методологических разработках, будут созданы все условия, чтобы он так же себя комфортно чувствовал, мог реализовать накопленный потенциал".

В пресс-службе Минздрава на уточняющий вопрос "Интерфакса" ответили, что Бокерия также останется главным кардиохирургом Минздрава.

Ранее в понедельник в соцсетях появилась информация о том, что Скворцова подписала заявление об увольнении Бокерии в связи с достижением им предельного возраста. В связи с этим заведующий научно-консультативным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Сергей Никонов заявил "Интерфаксу", что в Центре им.Бакулева об этом "никто ничего не знает".