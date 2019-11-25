Михаила Меня хотят назначить главой "Российского экологического оператора"

25.11.19 14:19

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ приняло решение назначить главой "Российского экологического оператора" (РЭО) бывшего главу Минстроя Михаила Меня. Такое заявление вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего нацпроект "Экология", распространила его пресс-служба.

"Практика работы "Российского экологического оператора" текущего года показала, что масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями. Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса - от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора. Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство ППК РЭО. В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Гордеева.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева, который стал руководителем предприятия в феврале этого года.

Также ранее сообщалось, что сменился замглавы Минприроды, курирующий мусорную реформу - вместо Владимира Логинова на эту должность назначен Константин Румянцев.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 г. Указ о создании "Российского экологического оператора" был подписан президентом РФ 14 января 2019 года. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте национального проекта "Экология", инициированного майским указом президента. Цель реформы - сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.