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25.11.19 15:02

РПЦ предостерегает от борьбы с насилием в семье по рецептам Запада

© РИА Новости. Владимир Песня
25 ноября. Interfax-Russia.ru - В Русской православной церкви поддержали участников акции в защиту традиционной семьи, которая прошла в минувшие выходные в московском паре "Сокольники" в связи с планами принятия законопроекта о семейном насилии.

"Мы считаем проведение митинга, посвященного закону о семейно-бытовом насилии, очень важным сигналом, который нельзя игнорировать", - заявил "Интерфаксу" в понедельник замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что у православной общественности нет иллюзий относительно того, что семейно-бытовое насилие существует и несет угрозу благополучию семьи. "Но те рецепты, которые предлагают в обсуждаемом законопроекте, вызывают очень много сомнений", - добавил представитель РПЦ.

Кипшидзе сказал, что для разработки законопроекта был использован западный опыт борьбы с семейным насилием. "То, насколько этот опыт является эффективным и насколько он действительно препятствует семейному насилию, вызывает очень большие вопросы. Мы знаем, что в западном общественно-политическом и правовом контексте семья подвергается очень серьезному переосмыслению, и то, что мы имеем на выходе, вовсе не соответствует поставленной российским руководством цели укрепления традиционной семьи", - считает представитель РПЦ.

Поэтому, добавил Кипшидзе, Русская церковь исходит из того, что "для комплексного решения проблемы насилия в семье необходимо широкое общественное обсуждение, учет ценностей традиционной российской семьи, а не тех конструктов, касающихся понятия института семьи, которые, к сожалению, созданы в некоторых западных государствах и используются для дальнейшей ликвидации института традиционной семьи".

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