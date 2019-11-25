Совет Федерации одобрил закон о физлицах-иноагентах

25.11.19 15:18

© РИА Новости. Максим Блинов

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об актуальности и взвешенности закона о физических лицах - иноагентах.

"Хочу подчеркнуть, что это взвешенное решение в соответствии с международной практикой", - сказала Матвиенко в понедельник журналистам, добавив, что парламентарии, "конечно же, не заинтересованы принимать закон, который может привести к перегибам".

"Мы за то, чтобы это был соразмерный инструмент тем новым явлениям и вызовам, которые имеют место быть", - отметила председатель Совета Федерации.

Приняв этот закон, Россия сможет "реализовывать зеркальные меры в ответ на действия, которые применяются по отношению к нашим СМИ" за рубежом, сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда поручила сенаторам вести мониторинг реализации закона о физических лицах-иноагентах и допустила в случае необходимости возможность внесения в него поправок.

"Дать протокольное поручение комитету (по конституционному законодательству и госстроительству) осуществлять мониторинг реализации этого закона, и в случае каких-то нарушений либо избыточной практики применения реагировать и, если нужно, внести дополнения и уточнения", - сказала Матвиенко после одобрения закона Советом Федерации.

Голосование по этой законодательной инициативе прошло на пленарном заседании верхней палаты в понедельник.

Согласно одобренному закону, иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании.

Согласно положениям закона, "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента".

Это касается случаев, если такое лицо получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учреждённых иностранными СМИ - иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учреждённых такими иностранными СМИ.

Закон (345523-7) предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо.

Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

Публикации соответствующих СМИ должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом, предусматривает закон.

Согласно действующему закону о СМИ, СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы".

Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, ранее комментируя закон журналистам, отметил, что дополнительное регулирование для СМИ-иноагентов не будет иметь прямого действия, но сотрудники таких средств массовой информации могут стать иноагентами.

По данным Минюста, на сегодня иноагентами в России признаны 10 иностранных СМИ - "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".