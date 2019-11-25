Сенаторы отменили запрет на использование нацистской символики в науке и искусстве

25.11.19 15:25

© РИА Новости. Владимир Федоренко

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон об отмене запрета на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе при отсутствии в них пропаганды и оправдания нацизма.

Документом вносятся поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", допускающие использование нацистской атрибутики или символики либо сходных с ними до степени смешения в случаях, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Кроме того, уточняется понятие экстремистской деятельности (экстремизма). В настоящее время экстремистской деятельностью (экстремизмом) является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо сходных с ними атрибутики или символики до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций. Одобренный в понедельник закон делает исключение для случаев использования такой атрибутики и символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

Авторами инициативы выступила группа депутатов, в том числе, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Ранее Ямпольская заявила журналистам, что данный закон позволяет снять "общественный раздражитель", особенно накануне празднования 75-летия Победы.

"Люди захотят ставить кадры, люди захотят ставить плакаты, люди захотят ставить старые фотографии, люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за нашу Родину. И очень хорошо, что это эти благие намерения никаким образом не будут попадать под некие наказания. Это был такой момент абсурда, который очень раздражал общество и которой мы сейчас убираем", - сказала Ямпольская.

Она добавила, что в ближайшее время необходимо будет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказания за использование нацистской символики без пропаганды.