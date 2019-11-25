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25.11.19 15:27
S7 в январе откроет рейс Петербург-Липецк
Полеты по вторникам, четвергам и воскресеньям будут осуществляться на самолете Embraer-170, рассчитанном на перевозку 78 пассажиров в экономическом классе. Вылет из Санкт-Петербурга в 07:05, прилет в Липецк в 08:55. Обратный рейс отправляется в 09:35 и прибывает в Санкт-Петербург в 11:30.
В настоящее время из международного аэропорта "Липецк" S7 осуществляет регулярные рейсы в Москву. Кроме того, "РусЛайн" летает в Санкт-Петербург и Екатеринбург.
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