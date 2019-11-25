S7 в январе откроет рейс Петербург-Липецк

25.11.19 15:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания S7 со 2 января 2020 года будет выполнять рейс из Липецка в Санкт-Петербург, сообщается на инвестпортале Липецкой области.

Полеты по вторникам, четвергам и воскресеньям будут осуществляться на самолете Embraer-170, рассчитанном на перевозку 78 пассажиров в экономическом классе. Вылет из Санкт-Петербурга в 07:05, прилет в Липецк в 08:55. Обратный рейс отправляется в 09:35 и прибывает в Санкт-Петербург в 11:30.

В настоящее время из международного аэропорта "Липецк" S7 осуществляет регулярные рейсы в Москву. Кроме того, "РусЛайн" летает в Санкт-Петербург и Екатеринбург.