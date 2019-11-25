Порядка 20 детей-сирот обеспечат квартирами в Ступино в 2020 году

25.11.19 15:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Собственное жилье в 2020 году получат семнадцать детей-сирот из Ступино, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Своим жильем до конца (2019 - ИФ) года будут обеспечены 13 человек. Последний ключ этого года будет вручен в декабре. В следующем году планируется обеспечить благоустроенными квартирами 17 детей-сирот округа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обеспечение детей-сирот квартирами ведется в рамках реализации губернаторской программы "Жилище" на 2017-2027 годы, на эти цели в 2019 году выделено порядка 36 млн руб.

Жилье для сирот в Ступино в этом году приобретено на вторичном рынке жилья, квартиры общей площадью 33 квадратных метра полностью готовы к заселению.