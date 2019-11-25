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Сенаторы одобрили закон о праве охраны на транспорте применять электрошокеры

© РИА Новости. Евгений Биятов
25 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, позволяющий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры.

Устанавливается, что они при использовании электрошоковых устройств и искровых разрядников обязаны стремиться к тому, чтобы любой вред, причиняемый при этом, был минимальным.

Также сотрудники будут обязаны предупредить о намерении применить электрошокеры, а в исключительных случаях, если без их применения возникает реальная опасность для пассажиров, действовать без предупреждения.

После этого работники транспортной безопасности должны оказать первую помощь пострадавшему.

О каждом случае использования шокеров работник должен будет доложить своему начальству.

Руководители подразделений транспортной безопасности также обязываются незамедлительно уведомить орган внутренних дел и прокурора о каждом случае ранения или смерти в результате применения электрошокеров и искровых разрядников.

Использование таких устройств в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних запрещается. Исключением в этом случае будут случаи, если эти лица совершают нападение, которое угрожает жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо пассажирам.

Применять электрошокеры и искровые разрядники можно будет для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспорт, на работников подразделений транспортной безопасности или пассажиров, для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем работникам подразделений транспортной безопасности, при исполнении должностных обязанностей. Кроме того, это будет возможным при задержании лиц, застигнутых при совершении преступления, если они пытаются скрыться либо имеются достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление работникам подразделений транспортной безопасности.

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