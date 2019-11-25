Не Chevrolet: новая Niva от GM-АвтоВАЗ может выйти под другой маркой
  
Определились с датой: стоимость медкомиссии для водителей изменится в следующем году
   
Без проволочек: мост через Лену могут построить в Якутии в 2025 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
25.11.19 16:43

Крым может поставлять в Сирию зерно, мясо птицы и рыбные консервы

© РИА Новости. Павел Лисицын
25 ноября. Interfax-Russia.ru - Крым в настоящее время поставляет в Сирийскую арабскую республику (САР) зерно, рассматривает возможность наладить экспорт мяса птицы, отрубей, муки и консервов из рыбы, сообщила замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова в ходе II международной конференции "THE MOST к успеху: экспортный потенциал Крыма".

"Крымское зерно востребовано на международных рынках и успешно экспортируется, но, к сожалению, в таможенной статистике мы сегодня это увидеть не можем. В основном направлениями экспорта являются Саудовская Аравия, Египет, Ливан и Сирия", - сказала Зарединова.

"Что касается продукции, которую наши сельхозтоваропроизводители могут поставлять в САР - это различные виды зерновых, отруби, мука, мясо птицы и мясные изделия", - отметила она.

По ее словам, с 2021 года после реализации ряда инвестпроектов республика сможет поставлять в САР рыбные консервы. Объемы она не уточнила, лишь назвав их серьезными.

В свою очередь Сирия готова поставлять в Крым цитрусовые (апельсины, лимоны) и оливковое масло, хлопок, мрамор, сообщили представители сирийской делегации.

Гендиректор организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта (Сирия) Ибрагим Медх уточнил, что САР производит порядка 1,2 млн тонн цитрусовых в год и потребляет около 1 млн тонн зерна.

Поставки оливкового масла и цитрусовых уже начались, сказал он, не уточнив объемы.

Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что Крым и Сирия оказались в современном мире "в особом положении": и против полуострова, и против САР "объявлены незаконные, нелегимные санкции".

Мурадов отметил, что Крым - самая близкая к САР в географическом плане российская территория. "Мы позиционируем Крым как ворота России, которые открыты для Сирии", - сказал зампред крымского правительства.

Помимо сельского хозяйства, по его словам, сферами сотрудничества могут быть промышленность, туризм, "энергетическое сотрудничество". Также "большой объем интересов" в сфере образования, культуры и других областях, сказал Мурадов.

Вместе с тем, отметил он, все эти сферы сотрудничества не могут существовать без нормального транспортного сообщения между Крымом и САР. Ранее власти республики в ходе визита в Сирию обсуждали, в частности, вопрос создания морской судоходной компании.

лт со

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.11.19 16:38
СК заявил об ущербе в 58 млн рублей по делу замглавы Росалкогольрегулирования
.
  25.11.19 14:06
Скворцова подтвердила переход Бокерии на позицию президента Центра им. Бакулева
.
  25.11.19 13:52
"Макет Москвы" на ВДНХ после реконструкции посетили более 27 тыс. человек
.
  25.11.19 13:50
Метро в Гольяново построят к 2023 году
.
  25.11.19 13:33
Более миллиона "квадратов" жилья могут построить вдоль ЦКАД
.
  25.11.19 10:30
Минюст просит Верховный суд приостановить деятельность "Гражданской инициативы"
.
  25.11.19 09:20
Станция Одинцово стала самой популярной со дня запуска МЦД
.
  25.11.19 08:47
Сотрудники экстренных служб в Москве смогут самостоятельно открывать шлагбаумы во дворах
.
  22.11.19 18:02
Срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования продлили на 72 часа
.
  22.11.19 14:01
Ленком получил второе имя - Марка Захарова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket