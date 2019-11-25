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25.11.19 16:43
Крым может поставлять в Сирию зерно, мясо птицы и рыбные консервы
"Крымское зерно востребовано на международных рынках и успешно экспортируется, но, к сожалению, в таможенной статистике мы сегодня это увидеть не можем. В основном направлениями экспорта являются Саудовская Аравия, Египет, Ливан и Сирия", - сказала Зарединова.
"Что касается продукции, которую наши сельхозтоваропроизводители могут поставлять в САР - это различные виды зерновых, отруби, мука, мясо птицы и мясные изделия", - отметила она.
По ее словам, с 2021 года после реализации ряда инвестпроектов республика сможет поставлять в САР рыбные консервы. Объемы она не уточнила, лишь назвав их серьезными.
В свою очередь Сирия готова поставлять в Крым цитрусовые (апельсины, лимоны) и оливковое масло, хлопок, мрамор, сообщили представители сирийской делегации.
Гендиректор организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта (Сирия) Ибрагим Медх уточнил, что САР производит порядка 1,2 млн тонн цитрусовых в год и потребляет около 1 млн тонн зерна.
Поставки оливкового масла и цитрусовых уже начались, сказал он, не уточнив объемы.
Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что Крым и Сирия оказались в современном мире "в особом положении": и против полуострова, и против САР "объявлены незаконные, нелегимные санкции".
Мурадов отметил, что Крым - самая близкая к САР в географическом плане российская территория. "Мы позиционируем Крым как ворота России, которые открыты для Сирии", - сказал зампред крымского правительства.
Помимо сельского хозяйства, по его словам, сферами сотрудничества могут быть промышленность, туризм, "энергетическое сотрудничество". Также "большой объем интересов" в сфере образования, культуры и других областях, сказал Мурадов.
Вместе с тем, отметил он, все эти сферы сотрудничества не могут существовать без нормального транспортного сообщения между Крымом и САР. Ранее власти республики в ходе визита в Сирию обсуждали, в частности, вопрос создания морской судоходной компании.
лт со
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