Одиннадцать сотрудников ижевского завода "Купол" госпитализированы с отравлением

25.11.19 16:20

© РИА Новости. Башир Алиев

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 30 сотрудников Ижевского электромеханического завода "Купол" (ИЭМЗ "Купол") обратились в медучреждения с симптомами пищевого отравления, сообщает пресс-служба предприятия в понедельник.

"11 человек госпитализированы в инфекционные отделения города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения медпомощи состояние людей улучшилось.

"По данным Управления Роспотребнадзора по УР, причиной стали норо- и ротовирусы, которые выявлены в пище, приготовленной в заводской столовой", - уточняет пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что администрация предприятия совместно со специалистами Роспотребнадзора провели "исчерпывающий комплекс мероприятий, чтобы не допустить негативного развития ситуации".

Работа столовой приостановлена. Проведена обработка помещений пищеблока, оборудования и посуды. Ведется анализ качества поставленных продуктов.

"На ходе производственного процесса ситуация не отразится", - сообщает пресс-служба.

Главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Минздрава Удмуртии Игорь Дьяченко сообщил журналистам, что состояние пострадавших оценивается как "средней и легкой степени тяжести".

По его словам, наличие норовирусной инфекции уже подтверждено лабораторно.

Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", ведет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги.