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25.11.19 16:20
Одиннадцать сотрудников ижевского завода "Купол" госпитализированы с отравлением
"11 человек госпитализированы в инфекционные отделения города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения медпомощи состояние людей улучшилось.
"По данным Управления Роспотребнадзора по УР, причиной стали норо- и ротовирусы, которые выявлены в пище, приготовленной в заводской столовой", - уточняет пресс-служба.
В сообщении подчеркивается, что администрация предприятия совместно со специалистами Роспотребнадзора провели "исчерпывающий комплекс мероприятий, чтобы не допустить негативного развития ситуации".
Работа столовой приостановлена. Проведена обработка помещений пищеблока, оборудования и посуды. Ведется анализ качества поставленных продуктов.
"На ходе производственного процесса ситуация не отразится", - сообщает пресс-служба.
Главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Минздрава Удмуртии Игорь Дьяченко сообщил журналистам, что состояние пострадавших оценивается как "средней и легкой степени тяжести".
По его словам, наличие норовирусной инфекции уже подтверждено лабораторно.
Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", ведет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги.
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