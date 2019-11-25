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25.11.19 16:26

Следствие ищет очевидцев возможных издевательств над студентом, устроившим стрельбу в Приамурье

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
25 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи на фоне активного интернет-обсуждения возможных причин ЧП в колледже Благовещенска готовы начать диалог с очевидцами возможной травли или насилия в отношении студента, который в середине ноября устроил стрельбу в аудитории учебного заведения.

Следственное управление СК РФ по региону отмечает, что в соцсетях авторы постов высказывают различные версии причин случившегося: якобы студент стал жертвой системной травли и насилия, или что это было местью за нанесенную обиду его знакомой, пишут также о том, что он находился в длительных неприязненных отношениях с сокурсниками.

"В целях проверки указанных сведений следствие предлагает всем лицам, которые являлись свидетелями указанных событий, обратиться к следователям", - предлагает ведомство.

Следственное управление также призывает избегать распространения недостоверных сведений и напоминает, что информация о ходе расследования может исходить исключительно от следственных органов, в производстве которых находится уголовное дело.

19-летний студент 14 ноября устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

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