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25.11.19 16:38

ФАС может дерегулировать тарифы аэропортов Владивостока, Хабаровска и Благовещенска

© РИА Новости. Алексей Филиппов
25 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила приказ о дерегулировании тарифов для авиакомпаний в аэропортах Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru. До 28 ноября продлится его антикоррупционная экспертиза.

В аэропортах Владивостока и Благовещенска предлагается дерегулировать сборы за взлет-посадку, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, обслуживание пассажиров на международных линиях. Формально в первом случае речь идет о сборах АО "Международный аэропорт Владивосток" и АО "Терминал Владивосток" (контролируются консорциумом "БазЭла" Олега Дерипаски, РФПИ и сингапурского Changi), во втором - ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск", принадлежащего местному Минтрансу.

Для АО "Международный авиатерминал Хабаровск" (контролируется бизнесменом Константином Басюком) ФАС планирует дерегулировать только тарифы на предоставление аэровокзала и обслуживание пассажиров на международных линиях. Как отмечается, это произойдет "после получения разрешения на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала международных воздушных линий в аэропорту Хабаровска и введения в отношении АО "Международный авиатерминал Хабаровск" государственного регулирования".

В настоящее время сборы и тарифы на обслуживание авиакомпаний дерегулированы только в аэропортах Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", соответствующей приказ ФАС вступил в силу в 2016 году. Ранее в ноябре служба сообщила, что решила частично отменить ценовое регулирование и в петербургском "Пулково", а именно на всех рейсах за рубеж и в Москву. Этот приказ начнет действовать с 2020 года.

Комментариями операторов дальневосточных аэропортов "Интерфакс" пока не располагает. Источник в аэропорту Владивостока считает, что новые подходы к регулированию тарифов "существенно повысят привлекательность для авиакомпаний". Это, в свою очередь, приведет "к значительному росту турпотока из таких стран как Япония и Китай, а также расширению трансферных перевозок, особенно в части внутрироссийских рейсов".

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