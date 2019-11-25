СК заявил об ущербе в 58 млн рублей по делу замглавы Росалкогольрегулирования

25.11.19 16:38

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Сумма ущерба по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной составляет 58 млн рублей, заявляет следствие.

"В результате незаконных действий Голосной ООО "Альфа-групп" уклонилась от уплаты налогов на сумму в размере более 58 млн рублей", - заявил следователь на заседании Пресненского суда Москвы, который рассматривает вопрос об аресте Голосной.

Как сообщалось, Голосной предъявлено обвинение в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями в составе группы лиц (ч. 1 ст. 35 - ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, "преступная деятельность Голосной выразилась в даче указаний на непроведение необходимых, согласно регламентам, мероприятий".

В минувшую пятницу суд продлил срок задержания Голосной на 72 часа, отложив рассмотрение ходатайства следствия об ее аресте.

Обвиняемыми по делу Голосной также проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.