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25.11.19 17:09

Старт космического грузовика "Прогресс" перенесли из-за неисправного кабеля

© РИА Новости. Игорь Руссак
25 ноября. Interfax-Russia.ru - Пуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен с 1 на 6 декабря из-за замечаний к одному из кабелей, сообщает "Роскосмос".

"В ходе предполётной подготовки грузового корабля "Прогресс МС-13" на космодроме Байконур специалистами РКК "Энергия" было выявлено замечание к бортовому кабелю. Несоответствие было устранено после замены кабеля", - сообщили в госкорпорации.

"В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 6 декабря 2019 года, он состоится в 12:34 мск", - отметили там.

Запуск "Прогресса МС-13" был запланирован на 1 декабря с космодрома Байконур. Он должен стать третьим космическим грузовиком данного типа, отправленным к МКС в 2019 году.

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