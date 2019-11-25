|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.11.19 17:09
Старт космического грузовика "Прогресс" перенесли из-за неисправного кабеля
"В ходе предполётной подготовки грузового корабля "Прогресс МС-13" на космодроме Байконур специалистами РКК "Энергия" было выявлено замечание к бортовому кабелю. Несоответствие было устранено после замены кабеля", - сообщили в госкорпорации.
"В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 6 декабря 2019 года, он состоится в 12:34 мск", - отметили там.
Запуск "Прогресса МС-13" был запланирован на 1 декабря с космодрома Байконур. Он должен стать третьим космическим грузовиком данного типа, отправленным к МКС в 2019 году.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket